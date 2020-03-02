الانتخابات بالبلدات العربية: إقبال جيد وسط توقعات بزيادة الأعداد بعد الظهيرة

يتجه اليوم الاثنين، أكثر من 5.9 ملايين مقترع، لحسم الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وهي الثالثة التي تُجرى في غضون أقل من عام.



أكد سامر سويد، مدير ائتلاف (كلنا مصوتين) لحث المواطنين العرب على الخروج للتصويت بانتخابات (كنيست) الـ 23، أن هناك إقبالاً عربياً من كل المدن العربية، نشط وجيد على الانتخاب منذ افتتاح صناديق الاقتراع، وإلى حد الآن.



وأضاف سويد بتصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "بشكل عام الإقبال جيد، والأوضاع جيدة حتى الآن، ونتأمل أن يزيد الإقبال العربي مع تقدم الوقت، ويأتي الناس للتصويت"، مشيراً إلى أنه من المعتاد أن يزداد الإقبال العربي على الاقتراع، في فترة بعد الظهيرة.



وتوقع، أن ترتفع نسبة إقبال المجتمع العربي على الانتخابات، بما يفوق الـ 68%، فيما تذهب أصوات ما بين 85% لـ 90% من العرب المنتخبين للقائمة المشتركة، بحيث تحصل القائمة على 16 مقعداً في (كنيست).

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير