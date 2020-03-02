شؤون فلسطينية

الصحة تُعلن حالة الطوارئ الوطنية وتُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

الصحة تُعلن حالة الطوارئ الوطنية وتُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، حالة الطوارئ الوطنية، للتصدي لفيروس (كورونا).

وخلال مؤتمر صحفي، عقدته الصحة بمدينة غزة، بحضور طاقم الوزارة القادم من رام الله، أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة برام الله، كمال الشخرة، أن فلسطين لا تزال خالية من الفيروس، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس (كورونا) في فلسطين.

وشدد الشخرة، على أهمية تعاون الجمهور مع الطواقم الصحية من خلال التقيد بإجراءات السلامة والوقاية من الفيروس، داعيًا الجمهور إلى قبول كامل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لمواجهة الفيروس في حال تم فرض الحجر البيتي أو الحجر الصحي الخاص في (معبر رفح) وأريحا، بدون تعقيدات وتجاوزات.

وأشار الشخرة إلى أنه تم الاطلاع على منطقه العزل في (معبر رفح) والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء شعبنا، والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، مشيراً إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح).

وأوضح، أن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة، يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله؛ لفحصها.

بدوره، قال مجدي ضهير دير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة: إنه "لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة"، مبينًا أن الوزارة برام الله، ستُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا).

وأكد ضهير، أن ما تقوم به الصحة هي إجراءات احتياطية، داعيًا المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، متابعًا: "هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس (كورونا) بفلسطين".

وأضاف: "نحن جاهزون لمواجهة (كورونا) وهناك تنسيق كامل مع الوزارة في رام الله؛ لمواجهة الفيروس".

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