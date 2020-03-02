بعد والدته.. وفاة مسؤول إيراني كبير بفيروس (كورونا)

محمد ميرمحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وفاة السياسي الإيراني محمد ميرمحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام نتيجة إصابته بفيروس (كورونا)، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدته بذات المرض.



وأشارت وكالة (تسنيم) الإيرانية، إلى إن محمدي توفي صباح اليوم الاثنين، في مستشفى (مسيح دانشوري) بالعاصمة طهران، مؤكدة أن سبب وفاته يرجع لإصابته بفيروس (كورونا).



ويوم السبت الماضي، أعلنت العلاقات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام، أن مير محمدي يتماثل للشفاء من فيروس (كورونا).



وينتشر فيروس (كورونا) في معظم المحافظات الإيرانية، ما أدى لإصابة ووفاة عدد من المسؤولين في البلاد.