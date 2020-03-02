عاجل

  • بعد انتهاء الاجتماع.. حماس: تطابق في الرؤى بين هنية ولافروف حول صفقة القرن

دولي

بعد والدته.. وفاة مسؤول إيراني كبير بفيروس (كورونا)

بعد والدته.. وفاة مسؤول إيراني كبير بفيروس (كورونا)
محمد ميرمحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، وفاة السياسي الإيراني محمد ميرمحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام نتيجة إصابته بفيروس (كورونا)، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدته بذات المرض.

وأشارت وكالة (تسنيم) الإيرانية، إلى إن محمدي توفي صباح اليوم الاثنين، في مستشفى (مسيح دانشوري) بالعاصمة طهران، مؤكدة أن سبب وفاته يرجع لإصابته بفيروس (كورونا).

ويوم السبت الماضي، أعلنت العلاقات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام، أن مير محمدي يتماثل للشفاء من فيروس (كورونا).

وينتشر فيروس (كورونا) في معظم المحافظات الإيرانية، ما أدى لإصابة ووفاة عدد من المسؤولين في البلاد.

أخبار ذات صلة

صحيفة أمريكية: (كورونا) أشد تأثيراً على حركة الطيران من هجمات 11 سبتمبر

صحيفة أمريكية: (كورونا) أشد تأثيراً على حركة الطيران من هجمات 11 سبتمبر

شاهد: قادة إسرائيليون يبدؤون بالتصويت في انتخابات (كنيست) الثالثة

شاهد: قادة إسرائيليون يبدؤون بالتصويت في انتخابات (كنيست) الثالثة

إصابة مجندة إسرائيلية بفيروس (كورونا)

إصابة مجندة إسرائيلية بفيروس (كورونا)

انخفاض حاد تُسجله الصين بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

انخفاض حاد تُسجله الصين بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

بدء عملية التصويت بانتخابات (كنيست) الـ 23 في إسرائيل

بدء عملية التصويت بانتخابات (كنيست) الـ 23 في إسرائيل

صورة: رعب (كورونا) يُلقي بظلاله على انتخابات كنيست الإسرائيلية

صورة: رعب (كورونا) يُلقي بظلاله على انتخابات كنيست الإسرائيلية

دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس (كورونا)

دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس (كورونا)

وضع 450 جندياً إسرائيلياً بالحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

وضع 450 جندياً إسرائيلياً بالحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

منوعات

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

عربي

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)