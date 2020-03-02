إصابات في صفوف المواطنين بمواجهات مع جيش الاحتلال بجبل العرمة في نابلس

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الاثنين، عدد من الأهالي في بلدة بيتا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين جبل العرمة جنوب نابلس.



وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن عدة إصابات بالرصاص الحي، وإصابة بالمطاط اخترقت الجلد وسببت كسورًا، اضافة لإصابة 50 شخصًا بالغاز، و10إصابات بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيتا قرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن ثلاثة مواطنين، أصيبوا برصاص الاحتلال المطاطي، وآخر بقنلبة غاز في منطقة الظهر، وعدد بحالات اختناق، عقب اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل العرمة، بحماية جيش الاحتلال، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن المواجهات ما زالت مستمرة في جبل العرمة، الذي يُعتبر محط أطماع المستوطنين، ويحاولون السيطرة على الموقع التاريخي الموجود على قمته.



وشهد جبل العرمة، إصابة 191 مواطناً يوم الجمعة المنصرم، خلال محاولة قوات الاحتلال، إخلاء معتصمين فوق قمته.