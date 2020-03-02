صحيفة أمريكية: (كورونا) أشد تأثيراً على حركة الطيران من هجمات 11 سبتمبر

هجمات 11 سبتمبر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية: إن تأثير فيروس (كورونا) على حركة الطيران الدولية، كان أشد من هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، التي وقعت في العام 2001.



وأكد الخبير في شؤون الملاحة الجوية، فل سيمور، أن تأثيرات فيروس (كورونا) المستجد على حركة الطيران، تجاوزت أيضاً ما نجم من فيروس (سارس) في العام 2003.



وفي الفترة الماضية، ألغت عدة شركات طيران رحلاتها من الصين وإليها، بسبب ظهور الوباء فيها، وتسجيله أكبر عدد من الإصابات والوفيات الناجمة عنه.



ووفق (سكاي نيوز)، فقد تكبدت شركات طيران، خسائر فادحة بسبب توقفها عن تسيير رحلات، صوب ثاني اقتصاد في العالم، لكن المخاوف الصحية، فرضت اتخاذ الإجراء الصارم، بحسب خبراء.