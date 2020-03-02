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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، والعبث والتفتيش بمحتويات المنازل، كما وداهمت منزل الأسير المحرر علي سلهب من الخليل، والذي أُفرج عنه مؤخراً بعد اعتقال استمر (18) عاماً.   

وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مواطنين، جرى اعتقالهما من محافظة طولكرم وهما: أحمد فايز شلحة (30 عاماً) وهو من بلدة صيدا، وعمر حمدان أحمد دحبور (29 عاماً) من مخيم طولكرم.

فيما جرى اعتقال لثلاثة من بلدة سلوان في القدس، وهم: صهيب عرفات الأعور، وجبريل عبد المنعم الأعور، وعبد المنعم الأعور، ومواطن آخر من الخليل، وهو حسن ناصر حربي كاشور، بالإضافة إلى مواطن من بلدة ديراستيا، قضاء سلفيت، وهو يسري أحمد زيدان (25 عاماً).

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