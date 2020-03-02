الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

تشديد الإجراءات الاحترازية في المطارات الكويتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56.



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكويتية، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتاً في كافة الجهات الحكومية، ابتداء من الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهة فيروس (كورونا)، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).



وشملت الإجراءات التي اتبعتها الكويت في مواجهة الفيروس، تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية، لمنع تفشي المرض.