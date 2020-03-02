قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

جنود الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت شاباً، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين على عائلة في الخليل.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، ودهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وخربت محتوياتها، واعتقلت الشاب يسري أحمد زيدان، من منزله في البلدة، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي الخليل، اعتدت مجموعة من المستوطنين، وتحت حماية جيش الاحتلال، على عائلة في حي تل ارميدة بالخليل.



وفي سياق متصل، تجمع العشرات من الشبان أمام منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله، ومنزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة في رام الله، بعد تخوفات من هدم الاحتلال للمنزلين.