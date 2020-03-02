عاجل

  • الصحة: هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا في فلسطين

  • الصحة: ما نقوم به إجراءات احتياطية وحتى الآن لم تسجل أي إصابة بالضفة وغزة

  • الصحة: سنزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص كورونا

  • الصحة: لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

  • وزارة الصحة: أعلنا حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لفيروس كورونا

شؤون فلسطينية

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين
جنود الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغرق مدينة القدس المحتلة بالمستوطنين والمستوطنات، مبيناً، "ضربت إسرائيل المدينة بثلاثة أطواق استيطانية حولها، الأول: يُطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة، والثاني: يُطوق الأحياء في القدس، والثالث: يُطوق القرى العربية المحيطة". 

وأضاف: "كما أنشأ كيان الاحتلال عدداً كبيراً من الأحياء الاستيطانية والمستوطنات على رؤوس التلال والأودية، التي تسهل الدفاع عنها، وعلى أنقاض ما هدم من أحياء وقرى عربية، وما اغتصب من أراضٍ، ما حصر المقدسين في ساحات ضيقة ومطوقة.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في الجهة الشمالية من القدس، أقيم حي أشكلول ملاصق لحي الشيخ جراح، وأقيم على جبل سكوبس والتلة الفرنسية حي شابيرا الاستيطاني، إضافة إلى تجمع استيطاني كبير على جبل الزيتون، وأخر باسم راموت على أراضي النبي صموئيل، ومستوطنة باسم عطروت على اراضي الرام وبيت حنيينا، كما أقيم حيان على أراضي جبل المكبر، وثالث باسم جيلا على أراضي بيت صفافا، ثم عاد الصهاينة لإقامة حيين استيطانيين على أراضي الشيخ جراح، وعلى القسم الأوسط من جبل المشارف وهكذا".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمل على عزل مدينة القدس بشكل كامل من خلال الجدار العازل الذي شرعت ببنائه في حزيران 2002، وقال، "بدأت إسرائيل في تطبيق المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل داخل الضفة الغربية، ويمتد من شمال إلى جنوب الضفة وحول القدس، يبلغ طوله الإجمالي ما يزيد على 755 كم، أي أكثر من ضعفي طول الخط الأخضر لعام 1967 البالغ 320كم، ويتراوح متوسط عرضه ما بين 60- 80 متراً، آخذاً في رحلته أشكالاً والتواءات معقدة، ففي مناطق، يتكون من الأسمنت بارتفاع 8 أمتار تنتشر على طوله أبراج المراقبة، وفي أماكن أخرى يتكون من سلسلة من الأسيجة بعضها مكهرب، وتشتمل في أماكن أخرى على خنادق، وشوارع، وأسلاك شائكة، وكاميرات، وطرق لاقتفاء آثار الأقدام، وفي بيت لحم يتكون من السياج المكهرب و مناطق عزل ومجسات وخنادق وأسلاك شائكة وشارع التفافي، وذلك لعزل المدينة تماما عن الضفة الغربية.

وحذر عيسى من الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال أسفل البلدة القديمة والمسجل الاقصى المبارك، وقال، "تتسارع الحفريات أسفل البلدة القديمة باتجاه المسجد الأقصى المبارك من الجهات كافة ولعدد من الأسباب الأولها يتعلق بالكشف عن حائط البراق وإظهاره كاملا ما يعني إزالة جميع الأبنية الملاصقة له، والحفر إلى جانبه لتبيان حجارته الأساسية. وثانيا للبحث عن بقايا الهيكل الذي يزعم الصهاينة أن المسجد الأقصى يقوم فوقها.

ونوه، "كان الحجم الظاهر من حائط البراق عندما احتل الصهاينة القدس لا يتعدى الثلاثين ياردة، أما الهدف الذي أعلن عنه عام تسعة وستين، فهو كشف مائتي ياردة و أكثر، علما أن حجم ماكان قد كشف آنذاك بلغ ثمانين ياردة، وهو ما أنجزته الحفريات التي تمت عند الحائط الغربي، أما عند الحائط الجنوبي، فجرت حفريات أشرف عليها البروفسور بنيامين مزار، وتابعها موشيه دايان وزير الحرب في كيان العدو آنذاك، وهو صرح عام واحد وسبعين بأنه يجب استمرار الحفر حتى الكشف الكامل عن الهيكل الثاني، وإعادة ترميمه على حد قوله".

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

وزارة الصحة تُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

إصابات بـ"المطاط" والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين غدًا الثلاثاء

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين غدًا الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

إصابات بـ"المطاط" والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تدعو للتجاوب مع حملات الوقاية من (كورونا)

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تدعو للتجاوب مع حملات الوقاية من (كورونا)

وزارة الداخلية تستنكر الاعتداء على مواطنتين يابانيتين

وزارة الداخلية تستنكر الاعتداء على مواطنتين يابانيتين

منوعات

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

عربي

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)