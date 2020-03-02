شاهد: قادة إسرائيليون يبدؤون بالتصويت في انتخابات (كنيست) الثالثة

رام الله - دنيا الوطنبدأ قادة إسرائيليون، بالتصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلية، والتي تُجرى اليوم، بين أكثر من حزب، بهدف الوصول إلى رئاسة الحكومة المقبلة.وظهر في الصور، رئيس تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس، ورئيس حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، إضافة لوزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، وكذلك عمير بيرتس، زعيم التحالف اليسار في (كنيست)، وغيرهم من رؤساء الأحزاب.وتعتبر هذه الانتخابات الثالثة لـ (كنيست) خلال عام، حيث فشل الحزبان الأكير في إسرائيل (ليكود) و(أزرق أبيض) بالوصول إلى نسبة الحسم 61 مقعدًا، وسط ترجيحات بالذهاب إلى انتخابات رابعة.