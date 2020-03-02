عاجل

  • الصحة: هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا في فلسطين

  • الصحة: ما نقوم به إجراءات احتياطية وحتى الآن لم تسجل أي إصابة بالضفة وغزة

  • الصحة: سنزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص كورونا

  • الصحة: لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

  • وزارة الصحة: أعلنا حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لفيروس كورونا

شؤون فلسطينية

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تدعو للتجاوب مع حملات الوقاية من (كورونا)

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تدعو للتجاوب مع حملات الوقاية من (كورونا)
تعقيم أماكن بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التجاوب مع جميع المساعي المبذولة من قبل الهيئات الصحية في المخيمات؛ للوقاية من عدوى انتشار فيروس (كورونا)، وفي مقدمة هذه الهيئات، وكالة الغوث، والهلال الأحمر الفلسطيني، والعديد من المؤسسات الاجتماعية، التي تنشط على مستوى القيام بحملات توعوية داخل المخيمات، حول طرق الوقاية الصحيحة.

ودعت الدائرة جميع الأسر الفلسطينية إلى الالتزام بقواعد النظافة والوقاية، ومراقبة أفراد الأسرة بشكل دقيق، ومراجعة العيادات الخاصة بـ (أونروا) أو أي هيئات صحية أخرى عند حدوث أي عارض صحي، وعدم الاستهتار أو التراخي في متابعة ورصد هذا الأمر، وهذا واجب ومسؤولية وطنية، يتحملها جميع أفراد المجتمع، خاصة وأن جميع المخيمات تشكو من كثافة سكانية مرتفعة جداً، ومن مشاكل في شبكات الصرف الصحي، وغيرها من مشاكل على مستوى سوء أوضاع الصحة البيئية.

ولفتت "دائرة وكالة الغوث" إلى أن (أونروا) تطبق خططها الصحية من خلال (143) مركزاً ومرفقاً صحياً، ويشتمل برنامجها الصحي على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، سواءً الوقائية أو العلاجية، للاجئين الفلسطينيين، كما يعتمد على تقديم الاحتياجات المتعلقة بالأمراض غير السارية والحالات المزمنة، التي تستدعي توفير الرعاية لبعض المرضى، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها. 

وأكدت على ضرورة اهتمام الوكالة بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لجهة المتابعة الدائمة لأوضاعهم الصحية، إضافة إلى متابعة أوضاع التجمعات غير الرسمية، والتي يضطر أبناؤها، ونظراً لعدم وجود عيادات في تجمعاتهم، إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب عيادة في المخيم.

وقالت الدائرة: إن (أونروا) قدمت، وعبر الاستراتيجية متوسطة الأجل لأعوام (2016-2021) اقتراحات طموحة لمعالجة الثغرات التي ما زال برنامجها الصحي يشكو منها، خاصة لجهة التأكيد على التزامها بمناصرة احتياجات التنمية الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين وتلبيتها، غير أن إجراءات الإدارة الأمريكية بقطع مساهمتها المالية، أضعفت من قدرة الوكالة على تطبيق الكثير من عناصر استراتيجيتها الصحية، بما فيها قضايا الصحة الوقائية التي يفترض أن متابعة تطورات فيروس (كورونا) يدخل في إطارها.

وختمت الدائرة قائلة: رغم هشاشة البرنامج الصحي لـ (أونروا) لجهة تركيزه على الرعاية الصحية الأولية، إلا أن (أونروا) تعتبر مؤسسة رائدة في مجال خدمات الطب الوقائي، ولديها من الخبرات ما يمكنها من التعاطي الجيد من تداعيات (كورونا) ومخاطره.

وما يبعث على الارتياح أيضاً أن جميع المخيمات الفلسطينية على امتداد مناطق العمليات الخمس، ما زالت بعيدة عن هذا الوباء، ولم يسجل فيها أي حالة وبائية.. مع كل العمل والأمل بأن يساهم البرنامج الصحي لـ (أونروا) في خفض وإبعاد مخاطر الأوبئة، وهو برنامج يعطي أهمية لقصايا مهمة مثل: جودة مياه الشرب، والصرف الصحي، وغيرها من أساليب الوقاية والتوعية الدائمة.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

وزارة الصحة تُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

إصابات بـ"المطاط" والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين غدًا الثلاثاء

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين غدًا الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

إصابات بـ"المطاط" والغاز بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بجبل العرمة في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تدعو للتجاوب مع حملات الوقاية من (كورونا)

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تدعو للتجاوب مع حملات الوقاية من (كورونا)

وزارة الداخلية تستنكر الاعتداء على مواطنتين يابانيتين

وزارة الداخلية تستنكر الاعتداء على مواطنتين يابانيتين

منوعات

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

عربي

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)