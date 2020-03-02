وزارة الداخلية تستنكر الاعتداء على مواطنتين يابانيتين





ودعا الناطق باسم الداخلية، شعبنا إلى نبذ مثل هذه الممارسات ومحاربتها، من خلال تعزيز ثقافة حماية الأشخاص المقميين في وطننا، وكذلك الضيوف.



كما أشار نمر إلى ضرورة تذكر الأدوار المهمة التي يقوم به المتضامنون الأجانب في نصرة القضية الفلسطينية، وأن الحكومة تضع جميع إمكانياتها لرعايتهم والسهر على أمنهم.

رام الله - دنيا الوطناستنكر الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، العميد د. غسان نمر، اعتداء سيدة على مواطنتين يابانيتين تقيمان في مدينة رام الله منذ عدة سنوات، وتعملان في مؤسسة يابانية، تقوم بعمل مشروع لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس.وأكد نمر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما حصل يعد تصرفاً فردياً، ولا يمثل أخلاق وتقاليد الشعب الفلسطيني وثقافته، ولا يمثل عاداته وتقاليده في احترام ضيوف فلسطين، مشيراً إلى أن أي تصرف من هذا القبيل، سيتم التعامل معه في إطار القانون.