مسؤول ملف (كورونا) بفلسطين: نُجري تقييماً لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة الفيروس

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف (كورونا) كمال الشخرة، أن الوزارة تُجري تقييماً لاستعدادات قطاع غزة؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.



وقال الشخرة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): "جئنا لقطاع غزة للاطّلاع عن كثب على استعدادات مراكز الوزارة لمواجهة الفيروس، والتزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة، وفلسطين بجناحيها الضفة الغربية وقطاع غزة، خالية حتى اليوم من (كورونا)".



وأشار إلى أنه تم الإطلاع على منطقه العزل في (معبر رفح) والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية الفلسطينيين، والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، لافتًا إلى وجود 5 مواطنين من القادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في منطقة العزل.



وأوضح الشخرة، أن جميع العينات، التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة، يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله؛ لفحصها.