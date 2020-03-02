الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الجيش السوري، استعاد سيطرته الكاملة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب شمال غربي سوريا.



ووفق صحيفة (الوطن) السورية، فقد قالت: إن الجيش السوري، بدأ عملية جديدة باتجاه مدينة سراقب، لتحريرها من الجيش التركي والتنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، مضيفة: "حقق الجيش تقدمًا في محيط المدينة من الجهة الشرقية".



وأكدت الصحيفة، أن الجيش شن هجوماً عنيفاً منذ منتصف ليل السبت الأحد، نحو سراقب من نقاط ارتكازه شرقي المدينة، وعلى (الأتوتستراد) الدولي، الذي يربط حلب بحماة، وتمكن إثر اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة، من السيطرة على كتل بناء في محيط سراقب من الطرف الشرقي في مسعى من الجيش السوري لاستعادة المدينة.



يشار إلى أن هذه المدينة، ذات موقع استراتيجي، حيث تقع على ملتقى الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية.