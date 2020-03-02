عربي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الجيش السوري، استعاد سيطرته الكاملة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق صحيفة (الوطن) السورية، فقد قالت: إن الجيش السوري، بدأ عملية جديدة باتجاه مدينة سراقب، لتحريرها من الجيش التركي والتنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، مضيفة: "حقق الجيش تقدمًا في محيط المدينة من الجهة الشرقية".

وأكدت الصحيفة، أن الجيش شن هجوماً عنيفاً منذ منتصف ليل السبت الأحد، نحو سراقب من نقاط ارتكازه شرقي المدينة، وعلى (الأتوتستراد) الدولي، الذي يربط حلب بحماة، وتمكن إثر اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة، من السيطرة على كتل بناء في محيط سراقب من الطرف الشرقي في مسعى من الجيش السوري لاستعادة المدينة.

يشار إلى أن هذه المدينة، ذات موقع استراتيجي، حيث تقع على ملتقى الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية.

أخبار ذات صلة

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

ارتفاع عدد إصابات &#34;كورونا&#34; في لبنان إلى عشرة

ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في لبنان إلى عشرة

الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب

الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب

طالع قرارات اجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

طالع قرارات اجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

وسائل إعلام: الكويت توقف منح تأشيرات للمصريين لمواجهة فيروس (كورونا)

وسائل إعلام: الكويت توقف منح تأشيرات للمصريين لمواجهة فيروس (كورونا)

محامي أسرة مبارك يتحدث عن مصير أموال الرئيس الراحل

محامي أسرة مبارك يتحدث عن مصير أموال الرئيس الراحل

سوريا تعترف بسقوط طائرتين تابعتين لها بنيران تركية

سوريا تعترف بسقوط طائرتين تابعتين لها بنيران تركية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أجواء باردة نسبياً بفلسطين وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

أجواء باردة نسبياً بفلسطين وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الديمقراطية تُدين جريمة إعدام الشبان الثلاثة بدم بارد وتدعو لإعادة جثامينهم

الديمقراطية تُدين جريمة إعدام الشبان الثلاثة بدم بارد وتدعو لإعادة جثامينهم

اشتية يبحث الاستفادة من الخبرة التونسية في تعبئة وتسويق زيت الزيتون

اشتية يبحث الاستفادة من الخبرة التونسية في تعبئة وتسويق زيت الزيتون

نقابة الأطباء رداً على تصريحات الرئيس عباس: ليس هكذا تُورد الإبل

نقابة الأطباء رداً على تصريحات الرئيس عباس: ليس هكذا تُورد الإبل

الثقافة توقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في القدس

الثقافة توقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في القدس

اشتية: حريصون على مواصلة التنسيق لنيل حقوقنا خاصة على الصعيد الدولي

اشتية: حريصون على مواصلة التنسيق لنيل حقوقنا خاصة على الصعيد الدولي

جيش الاحتلال: رصدنا عملية إطلاق فاشلة من قطاع غزة لقذيفة صاروخية

جيش الاحتلال: رصدنا عملية إطلاق فاشلة من قطاع غزة لقذيفة صاروخية

منوعات

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما اوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما اوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

عربي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

ارتفاع عدد إصابات &#34;كورونا&#34; في لبنان إلى عشرة

ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في لبنان إلى عشرة