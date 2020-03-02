وزير النقل والمواصلات: تغيرات شاملة على أسئلة الامتحانات النظرية لكافة فئات الرخص

خلال اجتماع وزير النقل والمواصلات

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، اليوم الاثنين: عن تغيرات شاملة على أسئلة الامتحانات النظرية لكافة فئات الرخص.



جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير بمكتبه، مع نقابة أصحاب مدارس تعليم السياقة، ومحاضري قوانين السير، وبحضور مدير عام سلطة الترخيص أ. يحيى عكوبة، وعدد من ذوي الاختصاص.



وتمحور الاجتماع، حول بحث العديد من الجوانب التي تتعلق بهذا القطاع، منها وضع تصور ودراسة شاملة لمنهاج وأسئلة الامتحانات النظرية الحالية، لكافة فئات الرخص.



يأتي ذلك في خطوة نحو تطوير أسئلة الامتحانات وتحسينها، بما يواكب المستجدات، وبما يحقق رفع كفاءة وقدرة الطلبة المتقدمين للحصول على رخص القيادة، حسب وزير النقل والمواصلات.