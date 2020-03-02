اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأربعاء المقبل

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً تشاورياً؛ لبحث العديد من القضايا على الساحة الفلسطينية.



وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الاجتماع سيكون لمتابعة العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني، ومتابعة ملفات سياسية لها علاقة بما يتم متابعته من قبل اللجنة التنفيذية.



وفيما يتعلق باجتماع، اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية، قال: اليوم سيعقد الاجتماع، حيث إن هناك مجموعة من الملفات التي تم تقديمها للمحكمة، وتم إحالتها بشكل رسمي من قبل دولة فلسطين، خاصة الاستيطان الاستعماري، وملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والاغتيالات والاعتقالات، واعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني.



وشدد أبو يوسف على أن اجتماع اليوم، سكون هدفه المتابعة؛ لتسريع الآليات من أجل محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.