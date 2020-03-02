مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر فبراير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن موعد صرف رواتب موظفيها عن شهر شباط/ فبراير 2020.



وأوضحت مالية غزة، أن الصرف سيكون يوم الخميس 5 آذار/ مارس 2020 بنفس الآلية السابقة ولجميع الفئات، عبر كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني الإسلامي، والإنتاج الفلسطيني.



وقالت المالية: إن ذلك جاء استجابة لمطالبة نقابة الموظفين، بعد اجتماع عُقد صباح هذا اليوم بين النقابة ووزارة المالية، تم خلاله بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مطالبة النقابة بسرعة صرف الرواتب لشهر شباط/ فبراير 2020.