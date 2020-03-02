إصابة مجندة إسرائيلية بفيروس (كورونا)

جنود إسرائيليون - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إصابة مجندة في صفوفه بفيروس (كورونا).



وقال المتحدث باسم الجيش: الإصابة العاشرة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، هي لمجندة في الجيش الإسرائيلي، ويجري فحص أشخاص آخرين، كانوا حولها.



وكانت إسرائيل، قد أعلنت عن إصابة تسعة بفيروس (كورونا) واتخذت وزارة الصحة فيها، إجراءات وقائية كبيرة منعًا لارتفاع هذه الأعداد.