انخفاض حاد تُسجله الصين بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

تعقيم أماكن في الصين بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الصين، يوم أمس الأحد، انخفاضاً حاداً في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وذكرت لجنة الصحة الوطنية بالبلاد، أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أنحاء البلاد، يوم أمس الأحد، وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية يوم الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق، وجميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة "ووهان" عاصمة الإقليم.