طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق الثاني من آذار/ مارس 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.49 شيكل.



الدينار الأردني: 4:92 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.86 شيكل.



الجنيه المصري: 0.22 شيكل.