سرحان: عملية إدخال الإسمنت لغزة أصبحت الآن خارج نظام (السيستم)

خاص دنيا الوطن

أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن عملية الإعمار في قطاع غزة، لم تتوقف، لافتاً إلى أنه كان هناك منحة سعودية بقيمة 20 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وبرنامج (UNDP).

وقال سرحان لـ"دنيا الوطن": "المنح مازالت موجودة، حيث تم إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، من أصل 12 ألف وحدة سكنية دمرت خلال حرب 2014 وما قبلها وما بعدها، لكن عملية الإعمار في عام 2019 تسير بشكل بطيء، ونأمل أن يكون هناك تسريع في عملية الإعمار في عام 2020، وأن ننتهي من إعادة