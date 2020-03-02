سرحان: عملية إدخال الإسمنت لغزة أصبحت الآن خارج نظام (السيستم)
خاص دنيا الوطن
أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن عملية الإعمار في قطاع غزة، لم تتوقف، لافتاً إلى أنه كان هناك منحة سعودية بقيمة 20 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وبرنامج (UNDP).
وقال سرحان لـ"دنيا الوطن": "المنح مازالت موجودة، حيث تم إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، من أصل 12 ألف وحدة سكنية دمرت خلال حرب 2014 وما قبلها وما بعدها، لكن عملية الإعمار في عام 2019 تسير بشكل بطيء، ونأمل أن يكون هناك تسريع في عملية الإعمار في عام 2020، وأن ننتهي من إعادة
أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن عملية الإعمار في قطاع غزة، لم تتوقف، لافتاً إلى أنه كان هناك منحة سعودية بقيمة 20 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وبرنامج (UNDP).
وقال سرحان لـ"دنيا الوطن": "المنح مازالت موجودة، حيث تم إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، من أصل 12 ألف وحدة سكنية دمرت خلال حرب 2014 وما قبلها وما بعدها، لكن عملية الإعمار في عام 2019 تسير بشكل بطيء، ونأمل أن يكون هناك تسريع في عملية الإعمار في عام 2020، وأن ننتهي من إعادة
إعمار الوحدات المتبقية".
وبين سرحان، أن عملية إدخال الإسمنت، أصبحت الآن خارج نظام (السيستم)، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم إدخال كمية إلى قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، ولكنه توقف بسبب الأحداث الميدانية والتصعيد، متوقعاً أن يُعاد ادخاله بشكل طبيعي.
وقال: "الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، موجود في قطاع غزة، وله مكتب، حيث إن هناك تواصلاً ما بين طواقم الوزارة في غزة، ومكتب الوزارة في الضفة، وذلك فيما يتعلق بالتنسيق بالمشاريع".
وأضاف: "نحن في وزارة الأشغال، ننأى بأنفسنا عن أي انقسام وتجاذب سياسي، لأن مصلحة المواطن تهمنا، وهي رقم 1 بالنسبة لنا، لذلك يدنا ممدودة للجميع".
وبين سرحان، أن عملية إدخال الإسمنت، أصبحت الآن خارج نظام (السيستم)، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم إدخال كمية إلى قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، ولكنه توقف بسبب الأحداث الميدانية والتصعيد، متوقعاً أن يُعاد ادخاله بشكل طبيعي.
وقال: "الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، موجود في قطاع غزة، وله مكتب، حيث إن هناك تواصلاً ما بين طواقم الوزارة في غزة، ومكتب الوزارة في الضفة، وذلك فيما يتعلق بالتنسيق بالمشاريع".
وأضاف: "نحن في وزارة الأشغال، ننأى بأنفسنا عن أي انقسام وتجاذب سياسي، لأن مصلحة المواطن تهمنا، وهي رقم 1 بالنسبة لنا، لذلك يدنا ممدودة للجميع".
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