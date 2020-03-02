بدء عملية التصويت بانتخابات (كنيست) الـ 23 في إسرائيل





وتخوض الانتخابات 29 قائمة، وهو نفس عدد القوائم التي تنافست في جولة الانتخابات السابقة، التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يعتبر يوم الانتخابات عطلة رسمية؛ لتمكين المقترعين من ممارسة حقهم الديمقراطي.





ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت ستة ملايين 453 ألفاً و255 ناخباً وناخبةً، يدلون بأصواتهم في 10631 مركز اقتراع موزعة في أنحاء إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المراكز في التجمعات السكانية الصغيرة ستفتح الثامنة صباحاً، وتغلق عند الثامنة مساء.