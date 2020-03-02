بدء عملية التصويت بانتخابات (كنيست) الـ 23 في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أنه تم فتح مراكز الاقتراع، صباح اليوم، وبدأت عملية التصويت في انتخابات (كنيست) الـ 23، فيما ستغلق صناديق الاقتراع الساعة 22:00.
وهذه هي الجولة الثالثة من الانتخابات العامة في إسرائيل، التي تجرى في غضون عام واحد، وذلك بعد عدم تمكن الحزبين الكبيرين من تشكيل حكومة.
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أنه تم فتح مراكز الاقتراع، صباح اليوم، وبدأت عملية التصويت في انتخابات (كنيست) الـ 23، فيما ستغلق صناديق الاقتراع الساعة 22:00.
وهذه هي الجولة الثالثة من الانتخابات العامة في إسرائيل، التي تجرى في غضون عام واحد، وذلك بعد عدم تمكن الحزبين الكبيرين من تشكيل حكومة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المراكز في التجمعات السكانية الصغيرة ستفتح الثامنة صباحاً، وتغلق عند الثامنة مساء.
وتخوض الانتخابات 29 قائمة، وهو نفس عدد القوائم التي تنافست في جولة الانتخابات السابقة، التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يعتبر يوم الانتخابات عطلة رسمية؛ لتمكين المقترعين من ممارسة حقهم الديمقراطي.
ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت ستة ملايين 453 ألفاً و255 ناخباً وناخبةً، يدلون بأصواتهم في 10631 مركز اقتراع موزعة في أنحاء إسرائيل.
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