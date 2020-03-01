شاهد: شرطة رام الله تقبض على مواطنة اعتدت على يابانيتين ونعتتهم بـ(كورونا)

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبعد انتشار فيديو لاعتداء سيدة على مواطنتين يابانيتين يقمن في مدينة رام الله منذ عدة سنوات ويعملن في مؤسسة يابانية تقوم بعمل مشروع لدعم الشعب الفلسطيني، قامت على الفور إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة باجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المشتبه بها وتمكنت من القاء القبض عليها.



وأكد العقيد ارزيقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الأجد، توقيف المشتبه بها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقها أصولاً.





يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لاعتداء سيدة على يابانيتين ونعتهم باسم (كورونا)، حيث صورت إحدانهن الموقف، مما دفع السيدة للاعتداء عليهن.











رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، على سيدة اعتدت على مواطنتين يابانيتين بالمدينة، بسبب فيروس (كورونا).