أجواء باردة نسبياً بفلسطين وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-5 17-10 20-11 بيت لحم 14-5 17-10 20-11 رام الله والبيرة 13-4 16-9 19-10 طولكرم 18-9 21-13 23-14 نابلس 15-6 18-11 21-12 قلقيلية 18-9 21-13 23-14 جنين 18-8 21-12 24-13 سلفيت 14-5 17-10 20-11 طوباس 18-8 21-12 24-13 روابي 15-6 18-11 21-12 الخليل 13-4 16-9 19-10 غزه 19-10 22-14 24-15 أريحا 22-11 25-14 26-15 خانيونس 19-10 22-14 24-15 الأغوار الشمالية 20-9 23-12 24-13 رفح 20-9 23-13 25-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: