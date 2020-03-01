اشتية يبحث الاستفادة من الخبرة التونسية في تعبئة وتسويق زيت الزيتون

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، على أهمية التجربة التونسية الرائدة في زراعة الزيتون ومنتوجاته وتسويقه عالمياً.



جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بتونس على هامش المشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين، رئيس نقابة الفلاحين التونسيين السابق ليث بن بشر.



وبحث اشتية مع بشر، سبل الاستفادة من التجربة التونسية بشكل عام، والتجربة الشخصية لبشر في مجال التعبئة والتسويق لزيت الزيتون في الأسواق العالمية، للمزارعين الفلسطينيين.