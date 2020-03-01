الثقافة توقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في القدس

وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تمكين الشباب الفلسطيني المقدسي من خلال الفن والدراما، وتفعيل الحياة الثقافية والفنية في القدس، وتعليم الشباب والمهتمين الأداء في المسرح، بالإضافة لإبراز الصورة الحقيقية للقدس من خلال السينما، وتنفيذ عروض مسرحية، ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019.





وشدد أبو سيف على دور الوزارة في دعم المشاريع الثقافية في القدس، ودعم المبدعين والمبدعات، وتعزيز حضور كافة محافظات الوطن في الفعل الثقافي، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه العمل الثقافي في القدس، ما يتطلب منا مزيداً من التحدي والإصرار والصمود.





وقال أبو سيف:" إن دعم المؤسسات الثقافية باختلاف أنواعها في مدينة القدس، هو واجب وطني ملتزمة به الوزارة تجاه المدينة؛ لتعزيز صمود شعبنا هناك، والحفاظ على الهوية الوطنية من المحو والتهويد، وخاصة في ظل الهجمة الشرسة، التي يتعرض لها شعبنا، ومدينة القدس بشكل خاص".

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأحد، سبع اتفاقيات لصالح دعم مشاريع ثقافية فنية في القدس.