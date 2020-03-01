اشتية: حريصون على مواصلة التنسيق لنيل حقوقنا خاصة على الصعيد الدولي

التقى رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأحد، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، ووزير الداخلية المصري محمود توفيق، كلا على حدة، وذلك في مقر انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.





وأكد : "أن الرئيس محمود عباس على تواصل دائم ومباشر مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحريصون كل الحرص على مواصلة التنسيق في الخطوات التي نتخذها في تحركاتنا لمواجهة تحدياتنا ونيل حقوقنا خاصة على الصعيد الدولي".





واطلع الوزيران على الوضع السياسي في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا ومقدساته، خاصة في الحرم الإبراهيمي الذي عمل الاحتلال على تقسيمه مكانيا وزمانيا ومحاولاته ليكون هذا التقسيم أيضا في المسجد الأقصى.





واشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية التي تجمع فلسطين بالبلدين، وموقفهما الداعم للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في زيادة التعاون في العديد من المجالات.





من جانبهما أكد كل من الوزيرين على موقف بلاده الواضح والثابت لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز أواصر التعاون مع حكومتها وشعبها.

رام الله - دنيا الوطن