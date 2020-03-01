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قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)

قطر تمنع دخول القادمين من مصر لأراضيها مؤقتاً بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قطر، أنها أوقفت دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت، حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية، "إن قطر فرضت قيوداً مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة".

وأوضحت الوكالة الرسمية عبر موقع (تويتر)، أن هذا الأمر، يأتي في "ضوء انتشار وباء (كورونا) المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة في قطر، تسجيل ثلاث حالات بفيروس (كورونا) المستجد، وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد "​أعلنت وزارة الصحة العامة، أن الفحوصات الطبية، قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس (كورونا- كوفيد2019 ) في دولة قطر، تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين، الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 شباط/ فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية، تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة"، مؤكدة أن "المصابين، لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم".

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