جيش الاحتلال: رصدنا عملية إطلاق فاشلة من قطاع غزة لقذيفة صاروخية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم رصد عملية إطلاق فاشلة من قطاع غزة، لقذيفة صاروخية، مشيراً إلى أنها سقطت داخل أراضي القطاع.



وأضاف جيش الاحتلال: "نتيجة لإطلاق القذيفة، تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة فقط".



وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي لصاروخ، أطلق من قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الصاروخ، سقط داخل حدود القطاع.



وقال مفزاك درومي: "صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط داخل حدود القطاع"، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى، أن انفجاراً سمع دويه شمال قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن