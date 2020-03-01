الصحة بغزة تُصدر تعليمات بشأن مراحل التعامل مع فيروس (كورونا)

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مراحل التعامل الصحي في مواجهة فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أو أي وباء، مشيرةً إلى أن التعامل معه يتم بأربعة مراحل وفق ما يلي:



المرحلة الأولى:



هي مرحلة ما قبل تسجيل حالات مرضية وهي مرحلة الاستعداد والتجهيز على كافة المستويات



المرحلة الثانية:



هي مرحلة تسجيل حالات بين العائدين من الدول الموبوءة يجب العمل على عزل الحالات وعلاجها ومحاولة منع دخول حالات جديدة ورصد ومراقبة المخالطين بشكل حثيث.



المرحلة الثالثة:



هي مرحلة تسجيل حالات محلية المنشأ وفيها يجب عزل المرضى وعلاجها وتكثيف رصد المخالطين وحجرهم منزليا وفحص جميع من يعاني من أعراض تنفسية شديده مخبريا.



المرحلة الرابعة:



وهي تفشي المرض محليا وفيها تمنع التجمعات وتغلق المدارس وطبعا الاستمرار في إجراءات المرحلة الثالثة.



رام الله - دنيا الوطن