الصحة بغزة تُصدر تعليمات بشأن مراحل التعامل مع فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
هي مرحلة ما قبل تسجيل حالات مرضية وهي مرحلة الاستعداد والتجهيز على كافة المستويات
المرحلة الثانية:
هي مرحلة تسجيل حالات بين العائدين من الدول الموبوءة يجب العمل على عزل الحالات وعلاجها ومحاولة منع دخول حالات جديدة ورصد ومراقبة المخالطين بشكل حثيث.
المرحلة الثالثة:
هي مرحلة تسجيل حالات محلية المنشأ وفيها يجب عزل المرضى وعلاجها وتكثيف رصد المخالطين وحجرهم منزليا وفحص جميع من يعاني من أعراض تنفسية شديده مخبريا.
المرحلة الرابعة:
وهي تفشي المرض محليا وفيها تمنع التجمعات وتغلق المدارس وطبعا الاستمرار في إجراءات المرحلة الثالثة.
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مراحل التعامل الصحي في مواجهة فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أو أي وباء، مشيرةً إلى أن التعامل معه يتم بأربعة مراحل وفق ما يلي:
المرحلة الأولى:
المرحلة الأولى:
هي مرحلة ما قبل تسجيل حالات مرضية وهي مرحلة الاستعداد والتجهيز على كافة المستويات
المرحلة الثانية:
هي مرحلة تسجيل حالات بين العائدين من الدول الموبوءة يجب العمل على عزل الحالات وعلاجها ومحاولة منع دخول حالات جديدة ورصد ومراقبة المخالطين بشكل حثيث.
المرحلة الثالثة:
هي مرحلة تسجيل حالات محلية المنشأ وفيها يجب عزل المرضى وعلاجها وتكثيف رصد المخالطين وحجرهم منزليا وفحص جميع من يعاني من أعراض تنفسية شديده مخبريا.
المرحلة الرابعة:
وهي تفشي المرض محليا وفيها تمنع التجمعات وتغلق المدارس وطبعا الاستمرار في إجراءات المرحلة الثالثة.
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