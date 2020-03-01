حماس تُعلّق على خطاب الرئيس عباس بشأن المفاوضات

علقت حركة (حماس)، مساء اليوم الأحد، على خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن استعداده للمفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية دولية.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن إصرار الرئيس عباس على خيار المفاوضات مع الاحتلال، يُخالف الإجماع الوطني الداعي إلى وقف هذا المسار العبثي، الذي تسبب في الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية.



وأضاف قاسم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "غياب أي خطوة عملية لمواجهة صفقة القرن في حديث رئيس السلطة، يؤكد افتقاد قيادة هذه السلطة لأي إرادة لمواجهة الاحتلال، واستمرارها في مربع الرفض الكلامي للصفقة".





وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إننا نمر بصعوبات كبيرة، لكننا قادرون على تخطيها، مضيفاً: "نقبل المفاوضات برعاية اللجنة الرباعية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".



وأضاف الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية: "نرفض أن نجري انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين".



وشدد الرئيس على أنه ما دامت (صفقة العصر) موجودة على الطاولة، لن تكون هناك مفاوضات، وقال: "نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أنه لا يوجد بيننا وبين الإدارة الأمريكية أية اتصالات.

رام الله - دنيا الوطن