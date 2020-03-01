شاهد: الرئيس عباس يصف إضراب الأطباء بالموقف "الحقير وغير الأخلاقي"





وقال الرئيس عباس، خلال لقاء أمناء سر الأقاليم لحركة فتح برام الله: "هناك بعض النقابات تعلن الإضراب مثل نقابة الأطباء وبعدها المعلمين والمحاسبين، ويريدون زيادات، ونحن ليس لدينا أن ندفع الراتب الأصلي".





وأضاف الرئيس عباس: "استقبلت نقابة الاطباء، وقدموا لي وعوداً وعادوا عنها، ومن غير إضرابهم في ظل وجود فيروس (كورونا)، وهذا موقف غير أخلاقي وغير مسؤول".





وتابع: "صفقة العصر من جهة والحصار المالي والاقتصادي من جهة، ثم (كورونا)، فعلا موقف حقير فأنت طبيب إنسان، والمفروض أنك لو بآخر الدنيا، هذا وقتك وليس الإضراب".





رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، على إضراب الأطباء في الضفة الغربية، واصفاً إضرابهم بالموقف "الحقير" في ظل مخاوف انتشار فيروس (كورونا).