تنويه مُهم بشأن أصوات انفجارات ستُسمع غداً الاثنين بغزة

أصدر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، تنويهاً للمواطنين بشأن انفجارات، ستُسمع غداً الاثنين، وفيما يلي نص التنويه، وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



سيُسمع غداً الاثنين دوي انفجارات، وصوت لسيارات الدفاع المدني والإسعاف، داخل الجامعة الإسلامية، نتيجة تدريبات تحاكي مناورة، وذلك بين الساعة 2 إلى 2:30 عصراً.









رام الله - دنيا الوطن