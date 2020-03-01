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الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب

الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، اليوم الأحد، إلى اجتماع غير عادي الأسبوع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية مع تصاعد الصدام بين القوات التركية والسورية.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي نقلا عن بوريل إن "القتال المتجدد والمتواصل حول إدلب يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويتسبب في معاناة إنسانية لا توصف، وذا أثر خطير على المنطقة وما وراءها"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة لأن يضاعف الجهود للتعاطي مع تلك الأزمة الإنسانية بكافة الوسائل المتاحة".وتابع، "لذلك فأنا أدعو لاجتماع غير عادي لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب".

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