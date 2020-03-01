وضع 450 جندياً إسرائيلياً بالحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم وضع نحو 150 جنديا في الحجر الصحي، بسبب فيروس (كورونا)، وذلك وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.





وأوضح جيش الاحتلال، أن بعض هؤلاء الجنود الإسرائيليين الـ150، التقى بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية وآخرين كانوا في عطلة خارج البلاد.



وأشار إلى أنهم وضعوا في الحجر الصحي، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، مشيرا إلى أن معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، والباقين بعد أن التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية، أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.





وبين أن الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي آخر عادوا من إيطاليا، منذ منتصف الشهر الماضي.





رام الله - دنيا الوطن