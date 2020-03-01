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شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي نظيره التونسي ويبحث معه تعزيز آفاق التعاون

اشتية يلتقي نظيره التونسي ويبحث معه تعزيز آفاق التعاون
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ.

وهنأ اشتية، الفخاخ بتوليه رئاسة الحكومة بعد نيل الثقة قبل أيام قليلة، متمنيا له التوفيق في هذه المهمة ولتونس الأمن والاستقرار.

وبحث رئيس الوزراء مع نظيره التونسي تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

كما اطلع اشتية نظيره الفخفاخ، على آخر المستجدات السياسية لا سيما على صعيد مواجهة صفقة القرن وإجراءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا وأرضه، اضافة الى عمل الحكومة والخطط التي قامت عليها خاصة استراتيجية التنمية بالعناقيد.

واكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والمحبة بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، مثمنا مواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الفخفاخ على موقف تونس الثابت والمساند للقضية الفلسطينية، والاستعداد التونسي الكامل لفتح آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

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