روسيا تُوجه دعوة رسمية للأمين العام للجهاد الإسلامي لزيارتها

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الأحد، تلقى أمينها العام زياد النخالة دعوة لزيارة العاصمة الروسية (موسكو)، وذلك في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للحركة جاء فيه:



تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأخ زياد النخالة دعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو.



وتعلن الحركة أن أمينها العام سيلبي الدعوة الروسية وستجري الترتيبات اللازمة للزيارة.





رام الله - دنيا الوطن