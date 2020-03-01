الرئيس عباس: نمر بصعوبات كبيرة وقادرون على تخطيها

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إننا نمر بصعوبات كبيرة لكننا قادرون على تخطيها، مضيفاً: "نقبل المفاوضات برعاية اللجنة الرباعية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".



وأضاف الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية: "نرفض أن نجري انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة دون القدس العاصمة الأبدية لفلسطين".



وشدد الرئيس على أنه ما دامت "صفقة العصر" موجودة على الطاولة لن تكون هناك مفاوضات، وقال: "نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أنه لا يوجد بيننا وبين الإدارة الأميركية أية اتصالات.





رام الله - دنيا الوطن