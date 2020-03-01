نتنياهو يتعهد بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية بغضون أسابيع



وقضى نتنياهو 14 عاما كرئيس للوزراء، وهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ دولة الاحتلال الذي يواجه اتهامات بالفساد وهو في منصبه.



وتبدأ محاكمة نتنياهو بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في 17 من الشهر الجاري.





رام الله - دنيا الوطنتعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة "في غضون أسابيع" إذا أعيد انتخابه، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته اليمينية قبل يوم من انتخابات "الكنيست" التي تجري غدا الإثنين.وقال نتنياهو، في تصريح صحفي، إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية على رأس أولوياته ومن بين أربع مهمات كبرى فورية يعتزم القيام بها، مضيفاً: "سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد".