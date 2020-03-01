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شؤون فلسطينية

اللجنة الفلسطينية للجنائية الدولية تجتمع غداً لبحث تسارع الاستيطان

اللجنة الفلسطينية للجنائية الدولية تجتمع غداً لبحث تسارع الاستيطان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية اجتماعا غدا الاثنين لبحث آخر المستجدات والمتابعة مع المحكمة في ضوء تسارع وتيرة الاستيطان.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، إن القرارات الاستيطانية التي تم الاعلان عنها مؤخرا أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية.

وبين عريقات، أن اجتماع اللجنة الوطنية يرتكز على الدول التي قامت بوضع مذكرات للدائرة التمهيدية مثل المانيا والنمسا وتشيكيا وهنغاريا والبرازيل، مشيراً إلى أنه تم الاتصال مع كل هذه الدول.

وأضاف عريقات أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا متابعة الاعداد للمذكرة النهائية التي ستقدمها فلسطين للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية حول الولاية في السادس عشر من الشهر الجاري إلى جانب عدد من القضايا الاخرى المتعلقة بالرسائل التي تم إرسالها لدول العالم لمطالبتها بعدم تسييس عمل المحكمة.

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