حميد: سيتم زيادة قائمة الدول الممنوعة من دخول فلسطين بسبب فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، أن اللجنة العليا التي شكلت منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس (كورونا) القاتل من المحافظة ووزارة الصحة وعدد من المؤسسات الخاصة والعامة بصدد تصعيد إجراءاتها الوقائية بما يتلائم مع مستوى انتشار الفيروس في العالم.



وأضاف حميد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أنه وبالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والتنسيق مع وزارة الصحة سيتم الإعلان عن زيادة قائمة الدول الممنوعة من دخول فلسطين بعد أن تم منع 11 جنسية في وقت سابق من دخول بيت لحم بشكل خاص كونها تستقبل وفودا من اكثر من 70 دولة.