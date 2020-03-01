وسائل إعلام: الكويت توقف منح تأشيرات للمصريين لمواجهة فيروس (كورونا)

قالت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر لم تسمها: إن وزارة الداخلية في الكويت قررت وقف منح التأشيرات للوافدين المصريين.





وأشارت الصحيفة، أن القرار جاء في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)، بعد إعلان عدة دول رصد حالات لمسافرين من مصر.





يذكر أن، مصر أعلنت خلو البلاد من فيروس (كورونا)، بعد شفاء الحالة الوحيدة المكتشفة، فيما نفى مجلس الوزراء المصري، الجمعة الماضية، اكتشاف أي حالات جديدة.





وجاء النفي المصري، بعد إعلان وزير الصحة الفرنسي، عن اكتشاف حالتين في فرنسا، قد عادتا مؤخرا من رحلة إلى مصر، وصفت حالتها بالخطيرة.



رام الله - دنيا الوطن