الغرفة التجارية بغزة تُصدر تنويهًا حول الـ 2000 تصريح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية، أن أخر موعد لإستقبال طلبات تصاريح 2000 التجارية فما فوق سيكون يوم الخميس الموافق 5/3/2020.وأكدت الغرفة أنه لن يتم إستقبال أي طلب من تلك التصاريح بعد هذا التاريخ، والمطلوب ممن يحملون تصاريح أصلية التوجه إلى مقرات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية؛ للتقديم وفق عدة شروط.وأوضحت الشروط، هي إحضار التصريح التجاري الأصلي، وفاتورة تجارية لايشترط تاريخ صلاحيتها، اضافة لدعوة في نفس مجال الفاتورة، وكذلك صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.ونوهت بأن كافة التصاريح الأصلية المرفقة سيتم فحصها في الجانب الإسرائيلي للتأكد من صحتها، وأي تصريح غير سليم سيتحمل صاحب المعاملة المقدمة المسؤولية عن ذلك.