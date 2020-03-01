مجلس الوزراء الفلسطيني يُقرر اعتماد الثامن من آذار عطلة رسمية





وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الإرادة السياسية الداعمة لحقوق النساء في فلسطين، والمتمثلة بدعم الرئيس محمود عباس، وتوجهات رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، ساهمت بشكل كبير، في تحقيق العديد من الإنجازات للمرأة الفلسطينية.



كما وأعربت حمد عن بالغ شكرها لرئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، والوزراء في الحكومة الثامنة عشر، على إيمانهم العميق بالعمل على ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة الإنصاف في الحقوق والواجبات بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني، بهدف تمكين المرأة الفلسطينية لأخذ مكانتها الطبيعية كرائدة طليعية في كافة مناحي الحياة الوطنية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والمجتمعية.



وأضافت: بأننا في وزارة شؤون المرأة سنستفيد من الإرادة السياسية الداعمة والمساندة للنساء، ونبذل مزيداً من الجهد، وسنستمر بالعمل بشكل حثيث لتحقيق مزيداً من الإنجازات للمرأة الفلسطينية، التي تستحق أن نتفانى لأجل تمكينها على كافة الأصعدة، وصولاً إلى مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة وبناء دولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنثّمنت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، قرار مجلس الوزراء بإعتماد الثامن من آذار لهذا العام عطلة رسمية.