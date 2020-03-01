شؤون فلسطينية

ضميري والدويك يبحثان توسيع آفاق التعاون بين "التوجيه السياسي" و"ديوان المظالم"

ضميري والدويك يبحثان توسيع آفاق التعاون بين "التوجيه السياسي" و"ديوان المظالم"
رام الله - دنيا الوطن
بحث اللواء عدنان ضميري المفوض السايسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية والدكتور عمار دويك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" توسيع آفاق التعاون بين هيئة التوجيه السياسي والوطني و"الهيئة المستقلة".

جاء ذلك خلال استقبال ضميري دويك على رأس وفد ضم المحامي موسى ابو دهيم مدير التحقيقات والشكاوى والاستاذ اسلام التميمي مدير التدريب في الهيئة.

وتم الاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة تشمل تدريب مدربين من "التوجيه السياسي" وبرامج مشتركة لصون حقوق المواطن وتعزيز السلم الاهلي والمواطنة ورفع الوعي حول الحقوق والواجبات لدى مختلف القطاعات المستهدفة.

واستعرض اللواء ضميري انجازات هيئة التوجيه السياسي والوطني خلال العام الماضي 2019 والبرامج التي نفذتها في القطاعين المدني والعسكري، والتي استهدفت تعزيز الانتماء واحترام الرموز الوطنية ورفع الوعي الامني والانضابط والالتزام وتحصين المواطن من الاستهداف الامني والتشويش الفكري.

وقال: ان الهيئة نفذت خلال العام الماضي 5491 نشاطا منها طال ما يزيد عن مئتي الف مواطن ورجل امن خلال العام الماضي، وان الهيئة ماضية للوصول الى اكثر من ذلك خلال العام الحالي.

من جانبه اشاد الدويك بدور التوجيه السياسي الهام لتعزيز الوعي والثقافة الوطنية، موضحا ان تجربة ديوان المظالم في التعاون مع مديريات التوجيه السياسي في عدد من المحافظات العام الماضي كانت ايجابية، وان "الديوان" يتطلع الى مزيد من التعاون والعمل المشترك.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره عبدالكريم ابو عرقوب مدير مركز الاعلام الامني في هيئة التوجيه السياسي والوطني، قدم اللواء ضميري نسخة من كتابه "مكان مؤقت" للدكتور الدويك. 


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