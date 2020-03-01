شؤون فلسطينية

اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تزور الهند

اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تزور الهند
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  د رياض منصور سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة أن وفدا من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يزور الهند في الفترة من الأول إلى الرابع من آذار/ مارس الجاري .

وأضاف: أن اللجنة برئاسة سفير السنغال لدى الأمم المتحدة (الشيخ نيانغ) بصفته رئيسا للجنة وعضوية ممثلين عن أندونيسيا وماليزيا والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. 

وقال السفير د رياض منصور في حديث للمكتب الصحفي في سفارة فلسطين بالهند: إن أعضاء اللجنة سيعقدون إجتماعات سياسية هامة من أبرزها اللقاء مع وزير الخارجية الهندي السيد  (جي شانكار) ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الهندية. 

كما سيجتمعون مع قيادات سياسية من الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا) ومن حزب المؤتمر ( الكونغرس) المعارض، بالإضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة مع نخبة من المفكرين وأعضاء السلك الدبلوماسي تنظمها مؤسسات فكرية هندية ومن أبرزها المجلس الهندي للعلاقات الخارجية. 

كما سينظم أعضاء اللجنة مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة لدى نيو دلهي للحديث عن عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها .

ووفقا للدكتور منصور فإن  زيارة وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إلى الهند وقبلها إلى ماليزيا تأتى في ظروف سياسية حساسة تمر بها القضية الفلسطينية وتؤكد على مرجعيات القرارات الأممية  حول القضية الفلسطينية. 

وأشار إلى أهمية ومكانة الهند السياسية في العالم ورغبة اللجنة في التشاور معها وإشراكها في القضايا الهامة والمختلفة حول القضية الفلسطينية و التى تدخل في إطار عمل وإختصاص اللجنة. 

وأضاف منصور أن تطبيق قرارات الأمم المتحدة هي الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وليس فرض خططا أحادية تستهدف المنظومة الدولية والقانون الدولي والإنساني برمته.

يشار إلى أن ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت عام  1975 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجدد ولايتها سنويا .

أخبار ذات صلة

بقيمة 10 مليون دولار..(UNDP) و(أونروا) يوقعان اتفاقية إعادة بناء وإصلاح 272 منزلاً

بقيمة 10 مليون دولار..(UNDP) و(أونروا) يوقعان اتفاقية إعادة بناء وإصلاح 272 منزلاً

الغرفة التجارية بغزة تُصدر تنويهًا حول الـ 2000 تصريح

الغرفة التجارية بغزة تُصدر تنويهًا حول الـ 2000 تصريح

مجلس الوزراء الفلسطيني يُقرر اعتماد الثامن من آذار عطلة رسمية

مجلس الوزراء الفلسطيني يُقرر اعتماد الثامن من آذار عطلة رسمية

ضميري والدويك يبحثان توسيع آفاق التعاون بين &#34;التوجيه السياسي&#34; و&#34;ديوان المظالم&#34;

ضميري والدويك يبحثان توسيع آفاق التعاون بين "التوجيه السياسي" و"ديوان المظالم"

النضال الشعبي: المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين الديني والقومي المتطرف

النضال الشعبي: المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين الديني والقومي المتطرف

خلال وقفة بغزة.. &#34;الشعبية&#34; تُحذّر (أونروا) من تجاوزات خطيرة تحرف بوصلتها

خلال وقفة بغزة.. "الشعبية" تُحذّر (أونروا) من تجاوزات خطيرة تحرف بوصلتها

إصابات خلال مواجهات قصرة جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات قصرة جنوب نابلس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

ضميري والدويك يبحثان توسيع آفاق التعاون بين &#34;التوجيه السياسي&#34; و&#34;ديوان المظالم&#34;

ضميري والدويك يبحثان توسيع آفاق التعاون بين "التوجيه السياسي" و"ديوان المظالم"

اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تزور الهند

اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تزور الهند

النضال الشعبي: المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين الديني والقومي المتطرف

النضال الشعبي: المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين الديني والقومي المتطرف

خلال وقفة بغزة.. &#34;الشعبية&#34; تُحذّر (أونروا) من تجاوزات خطيرة تحرف بوصلتها

خلال وقفة بغزة.. "الشعبية" تُحذّر (أونروا) من تجاوزات خطيرة تحرف بوصلتها

إصابات خلال مواجهات قصرة جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات قصرة جنوب نابلس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

&#34;الأشغال&#34; بغزة تنتهي من إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي

"الأشغال" بغزة تنتهي من إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في &#34;تل الرميدة&#34; بمدينة الخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في "تل الرميدة" بمدينة الخليل

منوعات

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

شاهد: مفاجأة للجميع..الظهور الأول لزوج روان بن حسين بعد وضع مولودتها الأولى

شاهد: مفاجأة للجميع..الظهور الأول لزوج روان بن حسين بعد وضع مولودتها الأولى

شاهد: &#34;كارول سماحة&#34; تنتحر بأحد شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

شاهد: "كارول سماحة" تنتحر بأحد شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

شاهد:&#34;حلا شيحة&#34; من الحجاب إلى البكيني.. فهل استعادت نجوميتها بعيدها الـ41

شاهد:"حلا شيحة" من الحجاب إلى البكيني.. فهل استعادت نجوميتها بعيدها الـ41

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ&#34;فضح ابنتها&#34;

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ"فضح ابنتها"

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

عربي

محامي أسرة مبارك يتحدث عن مصير أموال الرئيس الراحل

محامي أسرة مبارك يتحدث عن مصير أموال الرئيس الراحل

سوريا تعترف بسقوط طائرتين تابعتين لها بنيران تركية

سوريا تعترف بسقوط طائرتين تابعتين لها بنيران تركية

هل يستطيع جيش الاحتلال ضَرب (حزب الله) في لبنان؟

هل يستطيع جيش الاحتلال ضَرب (حزب الله) في لبنان؟

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر