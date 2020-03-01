محامي أسرة مبارك يتحدث عن مصير أموال الرئيس الراحل

الرئيس المصري الرحل محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بأن قرار التحفظ على أموال الأخير ما زال سارياً رغم وفاته.



ووفق ما نقلت صحيفة (الوطن) المصرية، عن الديب قوله: إن "قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال سارياً، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف بها".



وأضاف الديب، أن القرار اتخذ في 28 شباط/ فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن.



وحول حجم ثروة الرئيس الراحل حسني مبارك وصف الديب ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية، بأنه "غير صحيح وكلام فارغ".