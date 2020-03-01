ترامب يضع شرطًا واحدًا لمساعدة الإيرانيين على مواجهة (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استعداده لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، إذا طلبوا ذلك.



وأوضح ترامب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز)، قائلًا: إنه "إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك، الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك.. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك".



وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات في إيران إلى 54.



وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أبلغت إيران رسميًا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة، تم إرسالها عبر سويسرا، التي تمثل المصالح الأميركية في طهران.