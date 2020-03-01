إصابات خلال مواجهات قصرة جنوب نابلس

جنود إسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأحد، عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قصرة جنوب نابلس، كما جرى اعتقال أحد الشبان.



وأفادت وكالة (وفا)، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب صد أهالي البلدة هجوماً للمستوطنين على رعاة الأغنام في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما جرى نقل شاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي للعلاج، إثر إصابته بكسر، بعد فراره من الجيش.



وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال، اعتقلت شاباً لم تعرف هويته بعد، خلال المواجهات الدائرة في البلدة.