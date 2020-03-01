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سوريا تعترف بسقوط طائرتين تابعتين لها بنيران تركية

سوريا تعترف بسقوط طائرتين تابعتين لها بنيران تركية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوات الجيش التركي، استهدفت طائرتين سوريتين في محافظة إدلب، مضيفة أن الطيارين، هبطوا بالمظلات بسلام.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر موقع (تويتر): "قوات النظام التركي الإرهابي، تستهدف طائرتين سوريتين في منطقة إدلب، والطيارون يهبطون بالمظلات، وهم بخير".

وأعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

وأضاف في بيان "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

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